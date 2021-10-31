شاهد .. حكاية سر خطر اكتشفته النجمة « شادية » وجعلها تعتزل الفن فوراً .. وهذه قصة حلمها الكبير الذي لم يتحقق ؟

انت الان تتابع خبر حكاية سر خطر اكتشفته النجمة « شادية » وجعلها تعتزل الفن فوراً .. وهذه قصة حلمها الكبير الذي لم يتحقق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية الكبيرة شادية، خاضت أفلام كثيرة وأعمال مسرحية كبيرة، وتركت بصمة كبيرة في عالم الفن، كما تميزت بصوتها الشجي والذي أحبه الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

ويحكي الفنان سمير صبري عن الأسباب التي أدت إلى اعتزال نجمة الفن المصرية شادية وذلك أثناء عملها بمسرحية "ريا وسكينة" وبصورة مفاجئة.وأثناء حواره مع إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" والذي سبق وتم بثه على إذاعة "إف إم"، يقول أن شادية كانت تحلم بأن تكون أما، خاصة بعدما أجهضت 3 مرات في فترة زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار، وذلك أثر عليها سلبا.56620528

ويتابع أنها كانت تعتبر أخيها طاهر ابنها، حيث عوضها ذلك عن فقدانها بإحساس الأمومة، ولكن بعد رحيل طاهر حزنت حزنا شديدا وأصابها الاكتئاب بعدها.

واستكمل حديثه " أن الفنانة شادية تعرضت لأزمة صحية حيث أخبرها الأطباء بسر مفزع والمتمثل بأنها مصابة بسرطان الثدي، وقامت باستئصاله، ثم سافرت بعدها إلى أمريكا لأختها عفاف، وذلك لعمل بعض الفحوصات، حيث اكتشفت أنها ام تكن مصابة بمرض السرطان وأنه تم تشخصيها بشكل خاطئ، وهو الذي جعلت حالتها النفسية تزداد سوءا.

وانعزلت بعد ذلك عن الجميع ثم دخلت في حالة من التصوف، وذلك كرد فعل لما مرت به في الفترة الماضية سواء من حالتها النفسية السيئة أو استئصال ثديها بسبب السرطان، واكتشاف أن الأمر كان خطأ.

والجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة شادية كان قد فارقت الحياة منذ4 سنوات وبالتحديد في نوفمبر عام 2017 بعد صراع مع المرض.56620528