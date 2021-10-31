شاهد .. اتفرج..ملكة جمال السعودية ترفض مهر 266 مليون ريال سعودي وحسنها يسلب العقل - تعليق متابع: يالرخيصة

انت الان تتابع خبر اتفرج..ملكة جمال السعودية ترفض مهر 266 مليون ريال سعودي وحسنها يسلب العقل - تعليق متابع: يالرخيصة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

معلومات تكاد تكون بعيدة عن الواقع لكنها حدثت فلا كذلك ما كشفته نجمة السوشيال ميديا وخبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، عن أحد أهم أسرارها الشخصية، حيث رفضت عرضاً للزواج بمهر باهظ وصلت قيمته 266مليون ريال سعودي.

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وقالت البراهيم في مقطع فيديو شاركته بموقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) في رد على متابعة لها وصفتها بـ”الرخيصة”: “واحد لا أعرفه ولا يعرفني وقال أريد أتزوجك وأدفعلك 266مليون ريال مهر”، مخاطبةً متابعتها بسؤال “هل والدتك كانت رخيصة يوم دفع لها والدك مهر؟”

وأضافت، “الرجل مقتدر ويريد يدفعلي، وهذا شرع الله، أنا ولا عمري تزوجت عن طريق علاقة، كله زواج تقليدي، يعني أنا رخيصة، يعني لما يجي الرجال يدفعلي أصير أنا رخيصة، لما يكون هو مقتدر مادياً ويدفع على سنة الله ورسوله أكون أنا رخيصة”



وخرجت البراهيم عن عادات مجتمعها الموصوف بالمحافظ وقالت: “هذه المرة أريد أن أتزوج رجل أعرفه ويعرفني، أحبه ويحبني، أنا لو أأشر بس من بكرة أتزوج، ولا أريد أتزوج بشكل عشوائي”.64869450