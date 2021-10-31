انت الان تتابع خبر إطلالات جرئية ومفزعة ولا يخرج عن إطار الابتذال والتعري، وما نراه سوا مهزلة حقيقية يجب ان تتوقف.. هجوم شديد على مهرجان الجونة السينمائي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

علقت الفنانة المصرية رجاء حسين، على حالة الجدل التي أثيرت فور تداول تصريحات جديدة لها بشأن مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وهجومها عليه من خلال رأيها فيه، وإضافة إلى وصفها له بكونه لا يخرج عن إطار "عرض للأزياء" وليس مهرجانا للسينما.

وقالت الفنانة رجاء حسين " ما ذكرته ليس إلا رأيي الشخصي، وكل منا حر في رأيه، ولن أتراجع أبدا عن كلامي، للأسف ما نشاهده في مهرجان الجونة السينمائي على السجادة الحمراء ليس له أي أساس بالفن والسينما، ولا يخرج عن إطار الابتذال والعري، حيث تتنافس الفنانات فيه على الظهور بإطلالات جريئة ومفزعة، وكأنهن في عرض أزياء، وليس في مهرجان للسينما يهدف لتبادل الثقافات من خلال عرض الأفلام، وصناعة الوعي الثقافي وغيرها، بينما ما يحدث في الجونة على أرض الواقع يسيء للفن المصري وهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا".69796073

وعن مقارنتها بين مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي، قالت: "بالفعل أرى أن هناك اختلافا شديدا بين كل منها، فالفنانات يظهرن في القاهرة السينمائي أكثر احتشاما من الجونة، والتركيز يكون على ما يقدمه المهرجان من أفلام ودوره الحقيقي الذي يفتقده الجونة والذي لا يمت للفن والسينما بأي صلة، وما نراه خلاله ليست إلا مهزلة حقيقية يجب أن تتوقف، لأنه كما ذكرت يسيء للفن بابتعاده عن دوره الحقيقي".

وفي سياق آخر، أكدت رجاء حسين أنها بعيدة عن الساحة الفنية لأسباب خارجة عن إرادتها، وهي عدم تلقيها عروضا جديدة، إضافة إلى عدم كتابة أعمال فنية تناسب المرحلة العمرية لجيل الكبار، والذي أثر بدوره على غياب العديد من الفنانين في ظل حالة تجاهل صناع الدراما والسينما لهم.

وأشارت إلى أنه حتى عندما يعرض عليها عمل يكون دون المستوى، ويسيء لاسمها وتاريخها الفني، ولهذا فهي غائبة عن الفن منذ سنوات طويلة، ولن تعود إلا بدور جيد حتى لو كانت مساحته صغيرة.69796073