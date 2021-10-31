شاهد .. بإطلالة فورمال ميرنا نور الدين ..تخطف الانظار بالكشمير الفاتح وجمالها الناعم في احدث ظهور لها! صور

انت الان تتابع خبر بإطلالة فورمال ميرنا نور الدين ..تخطف الانظار بالكشمير الفاتح وجمالها الناعم في احدث ظهور لها! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة ميرنا نورالدين ،متابعيها صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تواصل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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وتألقت ميرنا نورالدين في إطلالتها ببدلة فورمال كاملة باللون الكشمير الفاتح، مع شعر منسدل على كتفيها، واعتمدت على وضع مكياج خفيف يتناسب مع اطلالتها الكلاسيكية، حازت على اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز.72907205