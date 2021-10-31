شاهد .. أتذكرون الطفلة « جانا عمرو » ​ذات العيون الجميلة : لن تصدق كيف أصبحت بعدما كبرت وأصحبت شابة حسناء جمالها يفوق الوصف - اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

الطفلة المصرية المبدعة جانا عمرو إكتشفها المخرج أكرم فريد لما شافها فى برنامج المسابقات الشهير "ستار صغار" على قناة أبو ظبى وتنبأ لها بمستقبل كبير .

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إستعان المخرج بجنا سنة 2011 فى دور بفيلم "سامى أكسيد الكربون" من بطولة الفنان هانى رمزى وشاركت بعدها فى أفلام كتير منها مستر أند مسز عويس، حصل خير، كلبي دليلي، توم وجيمي، خطة جيمي، وفى 2012 قدمت برنامج "الليلة مع جنا".

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