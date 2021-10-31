انت الان تتابع خبر فوبيا متعددة -غريبة وعجيبة- عند الفنانين سببت لهم معاناة كبيرة.. لن تصدق ماهي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتعدد الفوبيا عند المشاهير فبعضهم يخاف من الأماكن المرتفعة وبعضهم من الأماكن المغلقة بينما أخر يخشى زيارة المرضى في المستشفيات وأشياء أخرى كثيرة.

هناك فوبيا من نوع خاص وقد تكون غريبة لدى الكثير، منها فوبيا يعاني منها فنانون أمثال محمد ممدوح وعلي ربيع اللذان يخشيان الاقتراب من أنواع معينة من الفاكهة.41890977

الفنان المصري محمد ممدوح كشف أنه يعاني من فوبيا المانجو، وقال أنه لا يستطيع أن يتواجد في مكان تزرع أو تباع فيه فاكهة المانجو.

ممدوح قال إنه يعاني من فوبيا المانجو رغم أنه حاول كثيراً مواجهة خوفه من المانجو إلا أنه فشل في كل مرة، وكان ينهار بالبكاء في كل مرة حاوله مواجهة خوفه من هذه الفاكهة.

أما الفنان علي ربيع يعاني فقال أنه يعاني الفوبيا من أشياء كثيرة، منها أنه لا يأكل سوى من الطعام الذي يشتريه، لكن الشيء الغريب أن علي ربيع لا يأكل الموز إلا بعد أن يقوم بغسله من الخارج والداخل، كما أن لديه فوبيا من أنواع كثيرة من الطعام.

بدورها قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها تعاني من فوبيا الأكل وتواجه اختناقا في بعض الأحيان أثناء تناولها الطعام، وقالت سيرين في لقاء تلفزيوني لها "صارت معي كثير عندما آكل شيئا أختنق وما أقدر أتنفس"، وهو الأمر الذى عده علماء النفس بأنه نوع من أنواع الفوبيا ولا علاقة له بمشاكل صحية. 41890977