شاهد .. أنا عندي استعداد: للمغربية دنيا بطمة.. وتتصدر التريند على وسائل التواصل الاجتماعي | صورة

انت الان تتابع خبر أنا عندي استعداد: للمغربية دنيا بطمة.. وتتصدر التريند على وسائل التواصل الاجتماعي | صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أصدرت النجمة المغربية دنيا بطمة ثاني أغنية من ألبومها الجديد تحت عنوان أنا عندي استعداد من كلمات يونس آدم، ومن ألحان الملحن المغربي محمد الرفاعي

60238610

ومن توزيع حمزة الغازي، فيما تم انتاجها من طرف الترك برودكشن، والأغنية أصدرتها النجمة دنيا بطمة باللهجة المغربية.



وحصد كليب الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة منذ الساعات الأولى لطرحه على اليوتيوب، كما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتربعت على ترند محركات البحث.



وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في اغنية أنا عندي استعداد بلوك مختلف ومميز، حيث لقي اعجاب واستحسان متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن ، الألبوم الجديد لدنيا بطمة سيضم مجموعة من الأغاني بلهجات مختلفة وألوان موسيقية متنوعة.



وتجدر الاشارة، أن النجمة المغربية دنيا بطمة أصدرت خلال أشهر قليلة أغنية بعنوان حب المصالح، التي حققت نجاحا كبيرا.

60238610