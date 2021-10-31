شاهد .. فضيحة مدوية: انتقادات تثير الجدل بسبب رقصة غادة عبد الرازق الإيحائية مع محمد رمضان!!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية: انتقادات تثير الجدل بسبب رقصة غادة عبد الرازق الإيحائية مع محمد رمضان!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة كبيرة أشعلتها الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بسبب نظراتها والـ رقصة الإيحائية التي قامت بها مع الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان.



في التفاصيل، إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أثار الجدل بين المتابعين، إذ ظهرت فيه الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ ترقص مع الفنان المصري ​محمد رمضان​.91534667

فبدت غادة ترقص مع محمد على أنغام أغنيته “​بم بم​”، وإعتبرها المتابعون رقصة “جريئة” و”فاضحة”.



وتصدر الفيديو الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تداوله رواده في صفحاتهم، وعلق البعض منتقدين غادة على رقصتها، بينما كتب البعض الآخر تعليقات تشير إلى حرية غادة الشخصية بالرقص.

من جهةٍ أخرى، دخل الفنان المصري محمد رمضان في ورطة كبيرة في حفله المقرّر في 15 تشرين الأوّل، بعد أن قرّر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية منع أمر أساسي في حفلات مصر.



في التّفاصيل، كانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت قرار منع الغناء بالفلاش باك، في مجمل قراراتها بعد خضوع رضا البحراوي وحسن شاكوش، لجلسة تحقيق داخل النقابة، على خلفية تراشق بالألفاظ بعد حفل جمع الثنائي مؤخرًا.



حيث اتخذت قرارًا بمنع غناء المطربين على “فلاشة” في الحفلات، وأصبح على كل مطرب لديه حفل غنائي أن يصطحب فرقته الغنائية ويكونوا متواجدين معه بالحفل. وأي مطرب سيخالف قرارات النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.91534667