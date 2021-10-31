شاهد .. خانته مع تلميذه وهو يشاهد.. الليلة الأخيرة بين فؤاد المهندس وشويكار تنتهي بمأساة

انت الان تتابع خبر خانته مع تلميذه وهو يشاهد.. الليلة الأخيرة بين فؤاد المهندس وشويكار تنتهي بمأساة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تكن قصة حب عادية، بل قصة حب تغنى بها الجميع، وخلدتها عشرات الافلام التى قدماها معا، أو هكذا كان الجميع يتوهم طبيعة الحياة الزوجية بين الفنان الراحل فؤاد المهندس وزوجته الفنانة الراحلة شويكار.

هذا الزواج الذي تم بعد قصة حب بينهما أدت إلى انفصال فؤاد عن زوجته الأولى للزواج بشويكار، وخيل للجميع انهما كانا في حالة انسجام دائمة.84786370

وكان قد كشف الفنان فؤاد المهندس عن سبب انفصاله عن الفنانة شويكار فى لقاء سابق بعدما وجهت له الاعلامية صفاء أبو السعود سؤالا حول أن تكون سيدة هى السبب وراء الانفصال فقال «لا مش حقيقي، فيه سيدة أسمها فاطمة ودى مقعدتش معايا أكتر من شهرين خطبتها وقعدنا شهرين وسبتها».

وتابع فؤاد المهندس قائلا «هيا كانت دكتورة، ومكنش اللى بيني وبينها حب دا كان مصلحة من ناحيتها، كانت عايزة تمثل بس أنا ممكنتهاش من كدا».

وأكد الفنان فؤاد المهندس أنه لم يترك شويكار بسبب الدكتورة فاطمة حيث قال «العلاقة بينى وبين شويكار كانت باظت من قبل كدا، وصلنا للنهاية، وشويكار كانت واخدة بيت فى المهندسين، خرجت من الشقة بشنطة هدومى وسايب البيت بلا رجعة».

يذكر أن زواج الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، استمر لأكثر من 20 عاما، وعلى الرغم من انفصالهما زوجيا ولكن استمرت علاقة الصداقة بينهما وأيضا جمعتهما أعمال فنية أخرى.

كيف استباحت شويكار خيانة “المهندس”؟

تغيرت”البسكويتة” إلى صبار تجرح فؤاد المهندس كلما اقترب منها، تغيرت مشاعرها وتمردت على الحب الكبير الذي كان يقدمه لها، نال منها الغرور ونال منه الحزن والندم.

كان يشعر أن هناك شيئا ما، ولكن كان يحبها فيتغاضى عن أشياء من الممكن التسامح فيها، حتى أتت اللحظة التي حولت المحب العاشق إلى وحش كاسر.

في إحدى السهرات تواجدت شويكار بجانب زوجها “المهندس” وكان كل شيء يسير على ما يرام، ولاحظ “فؤاد” نظرات بين زوجته وبين الممثل الشاب “وقتها” محمد خيري ولكن سارت الأمور بشكل طبيعي.

وكان من المقرر أن يتواجد”المهندس” وشويكار في فيلم جديد يجمعهما وهو “عريس بنت الوزير” ولكن فوجئ أنه تم طرحه أرضا ليكون هو الدور الثالث في الفيلم وأن محمد خيري هو الذي سيقاسم شويكار البطولة.

جن جنون فؤاد المهندس ولكن كان يتمالك أعصابه قدر الإمكان بحسب ما نشرته مجلة “الشبكة اللبنانية”.

وفي ليلة من الليالي كان الزوجان معا في سهرة جديدة تواجد فيها “خيري” ولاحظ “المهندس” مرة أخرى تبادل نظرات بينهما وهنا قام باصطحاب شويكار إلى المنزل وقامت بينهما معركة كبيرة عنوانها الخيانة والغيرة.

ووقع الانفصال بينهما بعد ذلك، وظل فؤاد المهندس وحيدا يشعر باليتم من دونها أما هي فأكدت أنها لم تخلص له بزواجها من بعده وعاشت ليالي سعيدة وتركت التعاسة لمن أعطى لها قلبه إلى الأبد.

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