شاهد .. ماهو السر المثير للغاية الذي أجبر الفنانة « بوسي » للعودة إلى نور الشريف في آخر أيامه .. تفاصيل أكثر

انت الان تتابع خبر ماهو السر المثير للغاية الذي أجبر الفنانة « بوسي » للعودة إلى نور الشريف في آخر أيامه .. تفاصيل أكثر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في معلومات جديدة كشفت الفنانة المصرية بوسي، للمرة الأولى عن ملابسات عودتها لعصمة زوجها الفنان المصري الراحل نور الشريف، وذلك قبل أشهر من وفاته.

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وجاء ذلك خلال استضافة بوسي في برنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة سي بي سي.

وقالت الفنانة المصرية أنه بعد انفصالها عن نور الشريف عاشت ابنتها مي برفقتها، وابنتها سارة مع والدها حيث كانوا يعيشوا متجاورين ويتواصلون بشكل دائم.



وأضافت بوسي، أنه مع قرب زواج ابنتهما سارة وتركها المنزل، كانوا سينتقلوا بعيداً لذا عادت الحياة الزوجية بينها وبين نور الشريف لتستمر حياتهم معاً كما هي دون تغيير.



أحيت الفنانة المصرية بوسى ذكرى الأربعين لزوجها الفنان الراحل نور الشريف في منزلهما بحضور ابنتيها مي وسارة وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا.



جدير بالذكر أن الفنانة بوسي، قد حرصت على احياء ذكرى الأربعين لزوجها الراحل الفنان نور الشريف، بمشاركة عدد كبير من نجمات الفن، ومنهم الفنانة ميرفت أمين، والفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة سهير رمزي، والفنانة سوسن بدر



وكان الفنان الراحل نور الشريف قد وافته المنية 11 أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع من المرض.

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