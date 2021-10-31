شاهد .. بعد اعتزالها.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها صادمة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد اعتزالها.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها صادمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

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زواج مي عز الدين من شاب يدعى علي أثار الكثير من الجدل حيث طلب منها ممازحاً أن تفكر بطلب يده للزواج منها لكنه رفضت ذلك نهائياً.انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

زواج مي عز الدين من شاب يدعى علي أثار الكثير من الجدل حيث طلب منها ممازحاً أن تفكر بطلب يده للزواج منها لكنه رفضت ذلك نهائياً.وعندما سألها صديقها علي عن سبب رفضها الزواج منه قالت أنه يعرف الكثير من النساء وليس جدياً في طلبه هذا وانهار الثنائي من الضحك.

هذا الفيديو قديم وليس جديداً لكن أعيد نشره الآن إلا أن تاريخه يعود لأكثر من سنة حين كانت مي تظهر عبر مواقع التواصل لكنها اليوم شبه غائبة كلياً.47619496