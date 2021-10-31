شاهد .. الكويتية حليمة بولند تكشق عن صدرها ومناطق من جسدها في اقوى مشهد إغراء والصور حديث الجمهور

انت الان تتابع خبر الكويتية حليمة بولند تكشق عن صدرها ومناطق من جسدها في اقوى مشهد إغراء والصور حديث الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل واسعة بنشرها صورة جديدة لها، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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حيث تظهر الاعلامية الشهيرة بولند في الصورة وهي ترتدي فستاناً ضيقاً يكشف صدرها المنتفخ بطريقة وصفها الجمهور بالفـ ـاضحة.

وكانت بعض الردود على الصورة: ” أن اختيار حليمة بولند زاوية معينة في التصوير لالتقاط الصور، بحيث تكون الكاميرا قريبة من صدرها، هدفها من ذلك هو استعراض صدرها المنتفخ” وذلك على حد تعبيرهم.وفي مقطع فيديو آخر، تظهر حليمة بولند بمظهر مختلف تماماً، وهي تسير مرتديةً فستاناً قصيراً جداً باللون الأحمر وعلقت على الصورة قائلة: “الأحمر ما بغرز”.

والجدير بالذكر أن اسم حليمة ورد من بين الأسماء المتهمين بقضية غسيل الأموال بالكويت، والتي تورّط فيها عدد من المشاهير في الكويت.88182793