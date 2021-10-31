انت الان تتابع خبر رسائل مبكية من إيمي سمير غانم لوالديها بعد رحيلهما والجمهور يسمع صوتها لأول مرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏إيمي سمير غانم عادت من جديد للظهور بعد فترة من الانقطاع، وذلك أثناء زيارة جديدة لقبر والديها الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بينما عبر الجمهور عن سعادته للاستماع لصوت الفنانة المصرية لأول مرة منذ أشهر طويلة

إيمي سمير غانم نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير أثناء زيارتها لقبر والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وقد استمع الجمهور لصوت الفنانة المصرية أثناء تواجدها هناك، وعبر العديد من متابعيها عن سعادتهم بعودتها والاستماع لصوتها بعد فترة طويلة من الانقطاع وتحديدا منذ وفاة والديها فكتبت إحدى المتابعات: "الحمدالله على سلامتك، مبسوطة أني سمعت صوتك وحشتينا جدا وربنا يقويكي ويصبرك وروحهم دايما معاكي وحواليكي"33816079

إيمي سمير غانم حافظت في الشهور الماضية على الحضور بشكل مستمر لزيارة قبر والديها، كما أعتادت على نشر بعض الفيديوهات أثناء الزيارات ونشر بعض الأدعية لهما عبر حسابها على "انستجرام"، كما لم تتوقف الفنانة المصرية على نشر صور كل من والديها خلال الفترة الماضية أو التعبير عن حالة الحزن التي تعيشها بعد رحيلهما وذلك في رسائل مبكية مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت حرص العديد من النجوم وكذلك الجمهور على مواساتها والدعاء .

إيمي سمير غانم خلال الشهور الماضية ومنذ رحلة مرض والديها ووفاتهما لم تنشر إلا صورة وحيدة عبر حسابها على "انستجرام" وذلك في الذكرى الأربعين لوفاة والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وظهرت الفنانة المصرية في الصورة وهي أمام صورة والدها في المنزل، وكانت ترتدي في الصورة ملابس الحداد السوداء في إشارة واضحة على على عدم خروجها من حالة الحزن التي تعيشها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد طلبت من الفنانة إيمي سمير غانم أثناء لقائها في برنامج "MBC Trending" بالعودة من جديد لحياتها وأن تعمل بشكل متواصل من أجل أن تمر من هذه اللحظات الصعبة بعد وفاة والديها، وأكدت بوسي شلبي أن ما تمر به الفنانة إيمي سمير غانم يشبه الحالة التي مرت بها بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود عبدالعزيز وأن هذا الحالة استطاعت تجاوزها من خلال العمل المتواصل والمستمر

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