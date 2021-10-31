شاهد .. النجمة نادين نجيم تتصدر الترند بالتايجر وبوضعية مثيرة مكشوفة الصدر والفخذين اذهلت الجمهور!!

انت الان تتابع خبر النجمة نادين نجيم تتصدر الترند بالتايجر وبوضعية مثيرة مكشوفة الصدر والفخذين اذهلت الجمهور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها في انستغرام مجموعة صور لها حبست بها الأنفاس،

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حيث ظهرت وهي تستلقي على الكنبة، مرتدية فستان تايغر قصير، وبلوزة سوداء بأكمام، ومكشوفة الصدر، برزت مفاتنها منها، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما زاد من سحر اطلالتها.

وعلقت نادين نجيم على الصورة: "بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر، بتشرف بوجودي معكم كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً"، حيث شاركت في ندوة في مصر للتحدث عن أعمالها ونجاحها الأخير في مسلسل "2020" ومسلسل "صالون زهرة".

وتداول رواد مواقع التواصل وجمهور نادين نجيم في مصر، العديد من الصور والفيديوهات من الندوة، ومقطتفات من حديثها عن أعمالها وخصوصا في صالون زهرة الذي حاز شهرة واسعة، وتصدر اسم نادين نجيم ليلة أمس الترند على تويتر بالاف التغريدات بعد مشاركتها في ندوة مصر.89697909