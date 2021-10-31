شاهد .. لن تصدق هذا الطفل اصبح الان نجم كبير في مجال الغناء.. هل عرفتموه!!اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق هذا الطفل اصبح الان نجم كبير في مجال الغناء.. هل عرفتموه!!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة قديمة لطفل نشرها أحد النجوم وتداولها محبيه ومتابعيه بشكل كبير.

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وتعود صورة الطفل للفنان اللبناني الكبير مروان خوري حيث قام بنشر صورته وهو طفل على تطبيق انستغرام وكتب على الصورة أنا في مرحلة من مراحل طفولتي.

وبدا النجم اللبناني في الصورة وهو طفل صغير أشقر، بدت عليه ملامح البراءة والخجل، وهو ما لاحظه الجمهور الذي تفاعل مع شكله الذي لم يتغيّر من الطفولة، وعبر محبي وجمهور النجم عن إعجابهم به وعن محبتهم الكبيرة له.



وكان الفنان الشامل قد تحدث في تصريح صحفي واعداً الجمهور المصري بإقامة حفلين فنيين ضمن مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين والتي تقام في مصر.

وستقام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الفترة من الأول حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل، وسيلتقي مروان خوري بجمهوره بأول حفل في الخامس من نوفمبر في مكتبة الإسكندرية، والحفل الثاني في الثامن من نوفمبر في القاهرة مسرح النافورة. 16732031