انت الان تتابع خبر مي عزالدين تخاف الخوض من المهدئات والعقاقير الخاصة بالأكتئاب وتصرح سبب عزوفها عن الزواج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الممثلة المصرية مي عز الدين قبل أشهر بعيد ميلادها الـ 41 والتي حققت منذ دخولها الوسط الفني عام 2001 العديد من النجاحات اللافتة.

مي عز الدين هذا هو اسمها الفني، أما الحقيقي فهي ماهيتاب حسين عز الدين، ولدت في الإمارات وظلت بها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، قامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني.39636147

يوجد في رصيد الفنانة 16 فيلمًا سينمائيًا، كانت بدايتها في فيلم “رحلة حب”، مع النجمين محمد فؤاد وأحمد حلمي، عُرفت بملامحها الطفولية البريئة الهادئة، أما آخر أعمالها سينمائيًا فقد كان “الفلوس” عام 2019، وظهرت فيه ضيفة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، فقد شاركت في 16 مسلسلاً، حيث إن “خيط حرير” هو آخر أعمالها والذي تم إنتاجه عام 2020.

المُفاجئ للجمهور هو عدم زواج مي عز الدين حتى الآن، فقد خطبت مرة واحدة من لاعب كرة القدم المصري السابق محمد زيدان لمدة 4 أشهر فقط وانفصلا سريعا.

وعن هذا الأمر قالت عز الدين في أكثر من تصريح تلفزيوني إن سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن لأنها تتمتع بشخصية صعبة، وعلقت:” متطلباتي في الزوج صعبة جدًا، كما أنني لن أترك عملي لإرضاء زوجي”.

أما خطيبها السابق زيدان فأرجع سبب الانفصال لاختلاف في وجهات النظر بينهما نتيجة ظروف عملها بمجال الفن.

ولاحظ المتابعون أيضا وجود بودي جاردات دائمًا إلى جانب مي، حتى أكدت في أحد التصريحات أن والدتها تخشى عليها لهذا لديها حراسة خاصة.

واعترفت مي في وقت سابق بأنها تعرضت للاكتئاب مراراً في حياتها لكنها تخاف خوض تجربة تناول المهدئات أو العقاقير الخاصة بالاكتئاب.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها “عمر وسلمى 1 2 3، اللمبي 8 جيجا، كيمو وأنتيمو، خيانة مشروعة، جيم أوفر، البرنسيسة بيسة، آدم، الحقيقة والسراب، دلع بنات، حالة عشق، رسايل”.

الجدير ذكره كذلك أن مي عز الدين قدمت خلال مشوارها 4 أغان بصوتها وأداء استعراضي أيضا، ونالت إعجاب المشاهدين.39636147