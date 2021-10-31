شاهد .. بإطلالة صاروخية... مودل آش تحرق المراحل وتظهر كل شيء تملكه في جسمها ..!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 06:00 مساءً | (مايا)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر، وقد كشف عن صدرها الذي بدى واضحاً أنها تحاول إبرازه وإستفزاز المتابعين بعدم إكتراثها بالحدود والخطوط الحمراء.

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وكانت قد إستفزت مودل آش متابعيها بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعيوصورت مودل مؤخرتها بطريقة واحدة إذ إرتدت بنطال ضيق باللون الزهري وكروب توب سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها من دون تسريح وهي الوضعية التي تعتمدها دائماً في صورها.30851917