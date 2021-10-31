شاهد .. الإعلامية المعروفة آلاء عبد العزيز كشفت بأنها كانت تنام بالحمام هروبا من أفعال يمارسها زوجها معها .. تفاصيل صادمة 

انت الان تتابع خبر الإعلامية المعروفة آلاء عبد العزيز كشفت بأنها كانت تنام بالحمام هروبا من أفعال يمارسها زوجها معها .. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قبل اسابيع قليلة احتفلت المذيعة آلاء عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحصولها على حكم بالخلع من زوجها، بعد فترة طويلة بعد صراعات طويلة.

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وتقول آلاء عبد العزيز، إنها تزوجت منذ عامين، قضت خلالها شهرين فقط مع زوجها الذي أرغمها والداها على الزواج منه تحت شعار «ضل رجل ولا ضل حيطة».

أضافت لـ«الوطن»، أنها عانت من غيرة زوجها عليها حيث قرر حبسها في المنزل وقام بترهيبها وضربها حتى أنه كان يطفئ السجائر في جسدها، فيما كان يغلق باب المنزل عليها بالمفتاح وقت تركه المنزل حتى لا تخرج من بيته الذي أصبح بمثابة السجن.



وأوضحت أنه خشى أن تهرب أثناء نومه بعدما لاقت من عذاب، فكان يغلق باب المنزل بالمفتاح ثم يضعه تحت وسادته حتى لا تحصل على المفتاح وتهرب منه، فتحولت حياتها معه إلى جحيم بالمعني الحرفي للكلمة.



وتابعت: «كنت بدخل أنام في الحمام من الخوف منه وعشان يطلعني كان بيولع لي نار تحت عقب الباب عشان اتخنق وأخرج ويكمل ضربي تاني».



آلاء عبد العزيز مذيعة قدمت عدة برامج على قناة «الحدث اليوم»، لعل أبرزها «الأكيلة» و«صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج. 64713728