شاهد .. صورة جريئة.. نجمة خليجية مشهورة تثير جدلا بإطلالة خادشة تفصل كل مفاتنها وبرقصة في الحمام! اتفرج

انت الان تتابع خبر صورة جريئة.. نجمة خليجية مشهورة تثير جدلا بإطلالة خادشة تفصل كل مفاتنها وبرقصة في الحمام! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تسببت الفنانة الكويتية شوق الهادي، بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بأزيائها التي ارتدتها احتفالا بعيد الهالوين.

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وحصلت شوق عشىات الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” ظهرت فيه بجبمسوت ضيق يشبه زي شخصية “سبايدرمان”.



وظهرت الفنانة الكويتية وهي تستعرض الزي في أحد دورات المياه، بالرقص على أنغام أغنية أجنبية. كما ظهرت بزي آخر، وهو عبارة عن فستان ذهبي قصير، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر “انستغرام”: “هذه المرأة المصارعة على وشك أن تقتلها”.

واعتبر الجمهور ذلك جرأة شديدة في إطلالتها، شبه البعض شوق الهادي بمودل روز السعودية، وكتبوا في تعليقاتهم إنها “مودل روز فرع الكويت”.

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