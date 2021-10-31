انت الان تتابع خبر جرأة مفاجئة من قبل الفنانة بلقيس.. والجمهور ينتقدها بشكل حاد ويصفها (بالفاضحة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو حديث وجريئ لها.

وأطلت بلقيس فتحي، في مقطع الفيديو على حسابها الرسمي- إنستجرام، بفستان ضيق ومكشوف من منطقتي الصدر والظهر، بالإضافة الى فتحة طويلة من الاسفل.31264457

ووثق الفيديو، الفنانة بلقيس فتحي، وهي تتراقص على مقطع اغنية اجنبية، وتستعرض مفاتنها وجسدها بجرأة شديدة من مختلف الجهات، فيما شعرها يتماوج فوق ظهرها وكتفيها المكشوفة.

وحظي المقطع بإعجاب عشرات الآلاف من جمهور ومتابعي ابنة الموسيقار اليمني الكبير، أحمد فتحي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومؤخرا شاركت الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها ومتابعيها، بصور حديثة لها عبر صفحاتها الخاصة على منصات السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة اليمنية، لأول مرة، بفستان شفاف من الأعلى وقصير جدا، دون ذرة خجل. حسب تعليقات بعض المتابعين.

ولم تكتف بلقيس فتحي، بارتداء فستان شفاف وقصير، بل قامت من خلال الصور في وقت سابق، بإستعراض مفاتنها وجسدها بجرأة شديدة.

وتعرضت الفنانة اليمنية، بسبب هذا الظهور إلى انتقادات شديدة وواسعة من قبل الجمهور والمتابعين، الذين وصفوا الصور بالفاضحة.

وتساءل البعض عن سبب هذه الجرأة المفاجئة التي ظهرت بها بلقيس فتحي، رغم الحرص الذي كانت تبديه في السابق، على الظهور بطريقة تليق بتاريخ والدها الفني، ومسيرتها الفنية، والفن بشكل عام.

كما دعا المتابعون، الفنانة بلقيس فتحي، إلى العودة لاحترام جمهورها ومسيرتها الفنية، والتوقف عن التحول إلى مودل إغراء على مواقع التواصل الاجتماعي.31264457