شاهد .. بأجراء إطلالة إغراء... باربي السعودية تثير الغرائز بملابس كشفت من خلالها كل شيء... اتفرج

انت الان تتابع خبر بأجراء إطلالة إغراء... باربي السعودية تثير الغرائز بملابس كشفت من خلالها كل شيء... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء باربي السعودية ​المعروفة بـ “باربي نجد​” صورة لها على حسابها الرسمي الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ‘نستغرام .



ظهرت باربي السعودية نجد في في الصورة بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بشكل مبالغ فيه، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها الكبير .12654349

وتعرف باربي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا لكنها ملفتة للنظر.

وحظيت بقاعدة متابعين بلغت 73 ألف متابع، رغم أنها لا تتابع أي شخص على حسابها ما عده البعض غريبًا.

وقوبل نشر باربي نجد لصور شبه عارية بانتقادات واسعة بين جمهورها.

وكانت قد اجتاحت قصة عارضة الأزياء باربي نجد صاحبة صور جريئة شهيرة لها بمواقع التواصل وهي ترتدي أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية .

وسرقت نجد​ أنظار جمهور عريض واسع على مواقع التواصل بصور جريئة تشاركها بين الفينة والأخرى .وظهرت باربـي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها.

ويذكر أن العديد من النجمات العالميات والعربيات نشرنَ في الآونة الأخيرة صور لهن أثناء تواجدهن داخل حوض الإستحمام، منهن النجمة العالمية ديمي لوفاتو، عارضة الأزياء العالمية من أصل سعودي مودل روز والفنانة شمس الكويتية.

يتعذر ( )عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا، الكرام 12654349