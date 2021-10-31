شاهد .. اتفرج..الفنانه رحمة رياض تلفت الانظار على خشبة مسرح الجمهور العراقي وماسبب بكاءها(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر اتفرج..الفنانه رحمة رياض تلفت الانظار على خشبة مسرح الجمهور العراقي وماسبب بكاءها(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض، ابنة الفنان العراقي الراحل رياض احمد، حفلاً غنائياً في مدينة بابل، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان ” بابل الدولي”، في العراق.

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و وكانت رحمة قد لفتت الانظار بجمال اطلالتها، حيث ارتدت فستانا ورديا طويل، و بتسريحة شعر بسيطه و طبيعية.

واطربت رحمة جمهورها بمجموعة من اجمل اغانيها والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، الجمهور الذي استقبلها استقبالا كبير جدا و هتفوا باسمها من قبل صعودها على خشبة المسرح.

و شاركت رحمة متابعيها اجواء الحفل و حماس الجمهور من خلال خاصية الستوري على حسابها الخاص على انستجرام، و نشرت ستوري قبل الحفل كتبت فيه:



و وجّهت رحمة رسالة إلى جمهورها، وهي على المسرح وقالت: «أفتخر أني عراقية، بنت العراق، ربي يحفظكم يا رب»، ولم تستطع رحمة وقتها تمالك نفسها، وبكت وتأثر الجمهور ببكائها، خصوصاً أنها زارت المسرح خلال إحياء والدها الفنان الراحل رياض أحمد الذي كان أحد نجوم مهرجان بابل من قبل.



يـّـكر ان مهرجان بابل الدولي في العراق، انطلق الخميس الماضي، في نسخته الخامسة عشرة من فعاليات مهرجان بابل السنوي بعد انقطاع دام أكثر من 19 عاما.43120779