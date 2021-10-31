انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. هند صبري تبكي ولم تستطع أن تتمالك دموعها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تأثرت الممثلة التونسية هند صبري خلال حديثها عن مكتشفتها المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلالي بحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ 32.

فقالت هند أنها تعودت على الحديث معها وليس عنها، وأشارت إلى أن المخرجة الراحلة حاضرة بأعمالها الفنية والعالمية في وجدان كل الشعب التونسي.69663181

وكانت كشفت هند صبري بتصريح سابق أن هذا المهرجان يمثل قيمة كبيرة في تاريخها الفني، لأنه شهد بداية مسيرتها الفنية.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس السبت تكريم الممثلة المصرية نيللي كريم عن مجمل مسيرتها السينمائية و"لبابا ديور" في النقد السينمائي.69663181