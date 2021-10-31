شاهد .. هل تذكرون ديما بشار نجمة طيور الجنة؟ ماذا عن زواجها وهل هذا طفلها؟-اتفرج بالصورة

انت الان تتابع خبر هل تذكرون ديما بشار نجمة طيور الجنة؟ ماذا عن زواجها وهل هذا طفلها؟-اتفرج بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت اخبار زواج الفنانة الأردنية الفلسطينية ديمة بشار الى الواجهة من جديد، اذ دائما ما يتساءل عنها الجمهور كونها شكّلت حالة استثنائية عندما كانت في قناة "​

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​"، وقد اشارت بعض التقارير الى ان زوجها رجل اعمال أردني، بالرغم من نفيها في السابق هذا الخبر.

كما عادت وانتشرت صورة لها وهي تحمل طفل، وقد ظنّ المتابعون انه طفلها، لكن الحقيقة عكس ذلك.



ديما كانت اعتزلت الأضواء بعد ان كبرت ودخلت الى الجامعة منذ سنوات وتخصصت بالبرمجة، ودائما يطالب الجمهور بعودتها مجددا للأضواء.

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