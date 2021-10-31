شاهد .. بهذة الحيلة الذكية أنقذ مخرج ناهد رشدي من الطلاق بسبب عبلة كامل.. مفاجأة غير متوقعة!

انت الان تتابع خبر بهذة الحيلة الذكية أنقذ مخرج ناهد رشدي من الطلاق بسبب عبلة كامل.. مفاجأة غير متوقعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة عبلة كامل محرك البحث عبر “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أمس حيث أنها أتمت ما يقارب من حوالي 61 عاما، وأنهالت التهاني لها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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قالت الفنانة ناهد رشدي، عنها بأحد اللقاءات التليفزيونية، إن الفنانة عبلة كامل كانت تطهو العديد من الوجبات في المنزل وتأتي بها للوكيشن تصوير مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وكان أغلب الأكلات بالثوم، فكانت رائحة المكان تتغير على الفور .

وأشارت ناهد خلال التصريحات، أن رائحة الأكل مانت تثير غضب رباب حسين المخرج المنفذ للمسلسل، مضيفة: “قولت لعبلة أنا هطلق بسببك.. أنا برّوح البيت كل يوم ريحتي توم”، موضحة أن غضب المخرج جعل الفنانة عبلة كامل تقلل من الأكل التي تأتي به.

وعلقت الفنانة منال سلامة، خلال برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: “أنا كنت حامل في المسلسل، والفنانة عبلة كامل كانت أم بجد وكانت تأكلني طبق كبدة وتشربني لبن وتقولى لازم تتغذي علشان إنتى حامل”.94140468