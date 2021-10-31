شاهد .. بملابس فاضحة ومع فتيات بوضعيات صارخة.. وبكل وقاحه هكذا إحتفلت رهف القنون بالهالوين!!

انت الان تتابع خبر بملابس فاضحة ومع فتيات بوضعيات صارخة.. وبكل وقاحه هكذا إحتفلت رهف القنون بالهالوين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الناشطة ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القنون​ الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت شبه عارية بإطلالة صادمة.

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وفي التفاصيل، إحتفلت رهف بمناسبة عيد الهالوين، مع مجموعة من صديقاتها اللواتي كانوا شبه عارايات أيضاً، وارتدت ملابس داخلية باللون الأسود، شفافة عند منطقة البطن وفقط تغطي الصدر،

ما جعلها تبدو وكأنها سبه عارية، كما وضع قرون إسطناعية على رأسها، لتبدو وكأنها شخصية خيالية، ولم تكتفي بالملابس فقط، بل ظهرت وهي تقوم بحركات إيحائية أثارت إشمئزاز الجمهور.80234807