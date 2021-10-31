شاهد .. اتفرج صورة نادرة.. للفنانة منى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 ملامحها اتغيرت كثيرآ!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج صورة نادرة.. للفنانة منى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 ملامحها اتغيرت كثيرآ!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر الفنان محمد صبحي، صورة نادرة للفنانة منى زكي، من خلال صفحته الرسمية على تطبيق “الفيسبوك”.

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وكتب محمد صبحي، على الصورة: “أول ظهور لمنى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم .. كارولين خليل .. سيد الرومي ! ” المسرحية لم يتم تصويرها“.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قد كشف عن سر سعادته بتكريم الفنانة سميحة أيوب فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد حاليا للكشف عن تفاصيل دورته الجديدة

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