شاهد .. اتفرج –بإطلالة ناعمة تضج انوثة ست الحسن رانيا يوسف هتخليك تعشق اللون البينك!

انت الان تتابع خبر اتفرج –بإطلالة ناعمة تضج انوثة ست الحسن رانيا يوسف هتخليك تعشق اللون البينك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

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وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي تجلس علي البحر بإطلالة شبابية ، حيث ارتدت بلوزة فوشيا، وقبعة بيضاء .

تروج الفنانة رانيا يوسف على الجزء الرابع للمسلسل «الآنسة فرح» الذى من المقرر أن يعرض يوم 31 أكتوبر الحالى.

وعلقت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “#الآنسة_فرح الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على #MBC”.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج ، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

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