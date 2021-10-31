انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهو السر الغريب الذي اخفاه الفنان كاظم طوال اعوام كثيرة.. والسبب صادم ومؤثر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سر لا يُصدّق أخفاه القيصر كاظم الساهر، عن الجميع منذ سنوات طويلة، حتى تم الكشف عنه مؤخرًا.

كاظم الساهر الذي يعد من النجوم المقلّين بإطلالاتهم الإعلامية، احتفظ بهذا السر الذي لا يعلمه أحد، وحاول إخفائه عن الجميع، ويتمثل السر في وشم على جسده.83314234

وشم كاظم الساهر المخفي على رقبته هو عبارة عن نوتة موسيقية لها قصة مؤثرة جداً تعود إلى لحن قصيدة مدرسة الحب.

هذا اللحن قام به القيصر، أثناء قصف الطيران لمدينة بغداد وكان موجوداً فيها فقام بوضع النوتات الموسيقية في غرفة ونام هو في غرفة أخرى.

هذا الأمر قام به كاظم، في حال تم قصف المنزل تبقى النوتات لفنان آخر أما في حال تعرضت هي للتلف فيبقى هو كي يعيد كتابتها.

بعد هذه الحادثة قام كاظم الساهر بتخليد ذكرى هذا اللحن من خلال وشم رسمه على رقبته وهو سر لا يتحدث عنه في مقابلاته.83314234