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شاهد .. انفصال أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي والسبب غير متوقع

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الرياض - روايدا بن عباس - انفصل النجم المصري الشهير أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي من بطولة أحد الأعمال التي كان من المتوقع ان ينتجها المنتج الشهير أحمد السبكي .

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وكان من المتوقع أن يجتمع الفنانان اللذان يعيشان قصة زواج مثالية هي الأنجح بين فناني الوسط المصري في عمل مشترك من تأليف الكاتب اليمني المصري " بلال فضل " صاحب " حاحا وتفاحة "

 

.وأرجعت وسائل إعلام مصرية سبب انفصال النجمين عن أداء الفيلم الذي كان من المتوقع أن يحمل اسم " مش ناقصة هزار " إلى انشعال حلمي وعدم اهتمامه بقصة الفيلم .

هذا و كانت الفنانة المصرية منى زكي قد أبدت رغبتها أكثر من مرة في مشاركة الزوج بطولة أحد أفلامه التي تلاقي رواجاً كبيراً .21600178

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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