شاهد .. شيرين عبد الوهاب تكشف سراً خطيراً لطلاقها المفاجئ من الفنان المصري حسام حبيب رسمياً

انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تكشف سراً خطيراً لطلاقها المفاجئ من الفنان المصري حسام حبيب رسمياً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب عن سر طلاقها المفاجئ من الفنان المصري الآخر حسام حبيب ما شكل صدمة لمتابعي النجمة.

35222210

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية ما قالت إنه سبب طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب المتهم بخيانة " مالية " نقلاً عن الفنانة نفسها.وقالت الوسائل: إن سبب طلاق شيرين من زوجها حبيب يرجع لاستحواذه على مبالغ طائة من أموال الفنانة وتحويلها إلى حساباته الخاصة بعد أن أمنته الفنانة على كل ممتلكاتها المالية.

ووفقاً للوسائل فقد تحصلت شرين عبد الوهاب على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر.

هذا وفور إعلان طلاق شيرين رسمياً من زوجها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وخاضت في حثياته وتفاصيله تداولات كثيرة بحثت سبب الطلاق.35222210