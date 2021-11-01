انت الان تتابع خبر الحادثة الغير متوقعة وراء طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب.. تثير الجدل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

كشفت الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب عن سر طلاقها المفاجئ من الفنان المصري الآخر حسام حبيب ما شكل صدمة لمتابعي النجمة.

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية ما قالت إنه سبب طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب المتهم بخيانة " مالية " نقلاً عن الفنانة نفسها.45726071

وقالت الوسائل: إن سبب طلاق شيرين من زوجها حبيب يرجع لاستحواذه على مبالغ طائة من أموال الفنانة وتحويلها إلى حساباته الخاصة بعد أن أمنته الفنانة على كل ممتلكاتها المالية.

ووفقاً للوسائل فقد تحصلت شرين عبد الوهاب على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر.

هذا وفور إعلان طلاق شيرين رسمياً من زوجها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وخاضت في حثياته وتفاصيله تداولات كثيرة بحثت سبب الطلاق.45726071