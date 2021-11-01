شاهد .. الفنان المصري الوسيم الذي تزوج سهير رمزي وعاشر ليلى علوي وخان كل زوجاته الجميلات لسبب لا يخطر ببال قبل ان يموت وحيداً على فراشه.. لن تصدق من يكون

انت الان تتابع خبر الفنان المصري الوسيم الذي تزوج سهير رمزي وعاشر ليلى علوي وخان كل زوجاته الجميلات لسبب لا يخطر ببال قبل ان يموت وحيداً على فراشه.. لن تصدق من يكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة، ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية، باقتدار وتألّق، تنقل بين الدراما والسينما، انه فاروق الفيشاوي الي يتتبع "أحداث نت" بعض المسارات في حياته الفنية والشخصية من خلال هذا العرض.

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ولد فارق الفيشاوي في محافظة المنوفية عام 1952، وتخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، التي ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

قدّم الفيشاوي في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم "المشبوه" عام 1981 ومسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982، ليكونا بمثابة نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم، خاصة في السينما، التي تألق فيها.

وأصبح نجم شباك، وصاحب الدور الأول في الكثير من الأعمال بعد ذلك.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الحب في طريق مسدود" و"الباطنية" و"الحساب يا مدموازيل" و"المشـبوه" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"لا تسألني من أنا" و"القرداتي" وغيرهم.ومن أبرز الأعمال التلفزيونية المتميزة، "خيال الظل" و"الحاوي" و"رجل وامرأتان" و"قاتل بلا أجر"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "بداية ونهايــة" والبرنسيسة" و"ثرثرة فوق النيل" و"الدخان" و"أهلا يا بكوات".

تزوّج فاروق الفيشاوي 3 مرات، أحدهما من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، وزيجتين فنيتين من سمية الألفي، التي أنجب منها ولده أحمد الفيشاوي، الذي سلك هو الآخر عالم التمثيل، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال بعد عدة سنوات.كما تزوّج لفترة من الممثلة سهير رمزي، التي شاركها في بعض الأعمال، منها فيلم "زوجة محرمة".

واعترف فاروق الفيشاوي بخيانة جميع زوجاته، مرجعا ذلك إلى "طفاسة عينه، وحبه في جنس الحريم"، ووصف نفسه بأن "عينيه زايغة على الستات دائماً، وأنه قرر بعد طلاقه الثالث ألا يتزوج"، إلا أنه عاد، وقرر أنه لا يستطيع أن يستغني عن "الستات" على حد قوله.وكشف الفيشاوي عن مشروع زواج قديم من الممثلة المصرية ليلى علوي، لكنه لم يكتمل، وقال إنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

وكشفت سمية الألفي عن معاناتها من خيانة فاروق الفيشاوي قبل طلاقهما، ولفتت إلى أنّ الفيشاوي لا يطيق القيود، يحبّ أن يحلّق في بساتين الدنيا، واستحملته لنحو 16 عاماً، وأشارت إلى انّ الحب كان سبباً في تحملها له، واعترفت أنها لم ترد أن تكشف خيانته لها وجهاً لوجه، بل كانت تأتي المعلومات اليها من صديقاتها.وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي متأثراً بإصابته بالمرض، عام 2019، عن عمر ناهز الـ67 عاماً.20167973