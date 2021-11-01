شاهد .. اتفرج: الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مميزة وناعمة .. والجمهور يتفاعل معاها - بالصور

انت الان تتابع خبر اتفرج: الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مميزة وناعمة .. والجمهور يتفاعل معاها - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور مجموعة صور عبر حياله الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار المتابعين بجمالها الأخآذ.

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وظهرت هيفا بملابس كاجوال، وهي ترتدي بنطال جينز ضيق، مع توب بيضاء طويلة، وحذاء باللون الاحمر، كما تركت شعرها مسدولاً ووضعت نظارات شمس.



وعلقت على الصورة بطريقتها الجريئة دائماً، وقالت: "كن أنت.. والعالم سيوافقك".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال هيفا وهبي المعتاد، وتعليقاتها المثير للجدل دائماً.



وكانت قد شاركت هيفا وهبي الجمهور مجموعة صور خاطفة للأنظار لها عبر حسابها الخاص.



وظهرت هيفا وهبي بكامل عفويتها وجمالها، وهي ترتدي روب الإستحمام، وتجلس على الأرض إلى جانب بوالين، وهي تشرب القهوة.



وعلقت هيفا على المنشور بخفة دمها المعتادية، وكتبت: "Bonjour عالأمور. .ومش Bonjour عالمقهور الغيور"44009099