شاهد .. ادلع ياملبن – أيتن عامر بإطلالة مثيرة حتة بقلاوة بالقشطة بالاسود الجذاب(اتفرج باالصور)

انت الان تتابع خبر ادلع ياملبن – أيتن عامر بإطلالة مثيرة حتة بقلاوة بالقشطة بالاسود الجذاب(اتفرج باالصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

74638633

وتألقت الفنانة آيتن عامر بإطلالة مثيرة تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها؛ مرتدية فستانا باللون الأسود دون أكمام وهو ما جعل إطلالتها جذابة ومبهجة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل “كوفيد 25” في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

74638633