شاهد .. بالفيديو: طائرة خاصة وسلسلة مطاعم تسبب الانتقاد لرامي عياش وزوجته واتّهامه باستعراض ثرائه!

انت الان تتابع خبر بالفيديو: طائرة خاصة وسلسلة مطاعم تسبب الانتقاد لرامي عياش وزوجته واتّهامه باستعراض ثرائه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر الفنان اللبناني رامي عياش على حسابه الخاص في “تويتر” فيديو جمعه وزوجته داليدا سُجّل لهما أثناء سيرهما في المطار متوجّهَين إلى طائرة خاصة، وذلك قبل اسبوع.

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وتبين أنهما ذاهبان إلى أنطاليا في تركيا لأسباب ترتبط بالعمل. وهو ما أوضحه الفنان من خلال تغريدة جاء فيها: “رحلة عمل قصيرة إلى أنطاليا برفقة حبيبتي داليدا.

ربما نتناسى فيها لبعض الوقت الأيام الصعبة التي مرت على لبنان وعلينا. على أمل اللي جايي أفضل. تخايلوا صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان”.29370740