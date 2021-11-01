شاهد .. الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.. تثير الجدل بسبب مصطفي فهمي لانه اغلق هاتفها والأخيرة : قضي عليا

انت الان تتابع خبر الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.. تثير الجدل بسبب مصطفي فهمي لانه اغلق هاتفها والأخيرة : قضي عليا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الإعلامية اللبنانية فاتن موسى؛ بعد إعلانها أن أوقف الفنان مصطفى فهمي، خط هاتفها؛ حتى لا تتواصل مع أحد، وذلك بعد أن طلقها خلال الأيام الماضية

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وكشفت سناء حفظي، المحامية الخاصة بالفنان مصطفى فهمي، سبب اضطراره لوقف خط الهاتف الخاص بـ طليقته فاتن موسى؛ حيث أشارت إلى أن الأخيرة، تستهلك مبالغ رهيبة بهذا الخط، لأن مكالماتها تكون دولية

وتحدثت سناء حفظي، لـ القاهرة 24، عن هذا الأمر، قائلة: مصطفى فهمي اشترى الخط باسمه، ويخصه، وهي دخلت في مبالغ رهيبة؛ لأنها بتتكلم دولي، لذلك أوقف الخط

فاتن موسى تعلن وقف مصطفى فهمي لخط هاتفها

وأصدرت فاتن موسى، بيانًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قالت فيه: لكل الأصدقاء والمعارف، كافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال موجودة في بيروت، بأن مصطفى فهمي أوقف رقم موبايلي الشخصي، الذي أستخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب فودافون بمدينة الغردقة

انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

وأضافت فاتن موسى: خصوصًا في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان، واضطرتني للتواصل هاتفيًا دوليًا ومحليًا؛ ذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه، منذ أن اقتنيته عند زواجنا39152437