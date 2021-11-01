انت الان تتابع خبر تابع.. تصريحات الفنانة نادين نجيم خلال مؤتمر صحفي في مصر وبما تنصح الفتيات وعلى ماذا شجعتهم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

فاجأت النجمة اللبنانية نادين نجيم، العديد من المتابعين، بعدما تحدثت عن سرّ جمالها خلال مؤتمر صحفي متخصص بالموضة والجمال في مصر، وقالت: "البوتكس والفيلر.. وخلصنا"، ولن أقول الرياضة والنوم وشرب الماء.

ودعت نجيم النساء أن يتّبعن هذه الخطوة، إذ قالت: "تشجّعوا واعملوا"، لافتة إلى أن هناك العديد من الفتيات الجميلات، وأنّ الجمال أصبح متاحًا، للجميع ولم يعُد أمرًا صعبًا.55627206

وصرّحت نادين نجيم: "اللي بيقلكن بنشرب ماي وبلعب رياضة لا، بعمل بوتوكس وفيلر وجلسات تنحيف ونحت، واتشجعوا واعملوا وزبطوا حالكن".

ونشرت نادين نجيم العديد من مقاطع الفيديو والصور من الفعالية التي شاركت فيها مساء السبت، والتقت بجمهورها في مصر، حيث صرخت إحدى الحاضرات قائلة: "كلمة من أربع أحرف... بحبّك".

وانتشر فيديو آخر لفتاة تقول لها: "منوّرة مصر يا نادين".

بدورها، أعربت نادين نجيم عن سعادتها باستقبال الجمهور المصريّ لها وقالت: "كبر قلبي بمحبّتكم".

وكتبت عبر حسابها في "إنستغرام: "بحبّكم من كلّ قلبي... تحيّة كبيرة لمصر وأهل مصر، بتشرّف بوجودي معكم، أحلى ناس".

وأضافت: "شكراً ياسمين لدعوتي... كان لقاء رائعاً مع كلّ المحبين، ويا ريت قدرت اتصوّر مع الكلّ... بشوفكم قريباً".

كما تحدثت نادين خلال الندوة عن نجاحاتها في الأعمال الدرامية التي شاركت فيها، كان آخرها مسلسل "صالون زهرة".

وارتدت النجمة اللبنانية تصميمًا من تنورة تصل الركبة بطبعة النمر مع توب من النقشة نفسها، نسقته مع كنزة سوداء بكمّين طويلين، وانتعلت معه صندلًا بالكعب العالي الأحمر.55627206