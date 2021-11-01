شاهد .. اتفرج ..صديقة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف المستور: ياسمين محدش رباها!!

انت الان تتابع خبر اتفرج ..صديقة ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف المستور: ياسمين محدش رباها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت شابة تدعى لبنى عروس، عرفت نفسها بأنها صديقة ياسمين صبري منذ طفولتها، رسالة شنت بها هجومًا حادًا على والد ياسمين، بعدما قام بنشر صورًا لابنته الفنانة من خطوبتها الأولى، وتواجده في الخطبة بهدف تكذيبها حول تصريحاتها بأنها لم تكن على علاقة بوالدها منذ طفولتها.

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وفي رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت صديقة ياسمين صبري مدافعة عنها، وقالت فيها: "أنا حاسة بغضب شديد جدًا، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، وتعرف إيه عنها"، وأكدت برسالتها ان والد ياسمين لم يحضر معها اي مناسبة بحياتها، وانه يختفي سنين عنها ويظهر يوم ثم

وأكملت لبنى صديقة ياسمين برسالتها: "ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر ?ریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل".

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