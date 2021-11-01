شاهد .. بظهور صارخ... ؛؛شمس الكويتيه؛؛ تمارس الاغراء بطريقة مثيرة من داخل حوض الإستحمام... اتفرج

انت الان تتابع خبر بظهور صارخ... ؛؛شمس الكويتيه؛؛ تمارس الاغراء بطريقة مثيرة من داخل حوض الإستحمام... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرّضت الفنانة الخليجية شمس الكويتية للكثير من الانتقادات بسبب إطلالة لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي في حوض الاستحمام.

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في التّفاصيل، خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورة منها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وظهرت جميلة للغاية اذ طبّقت المكياج وارتدت روب الاستحمام الابيض مع منشفة على شعرها خلال جلوسها في حوض الاستحمام.

ويبدو ان فكرة التقاط الصور في حوض الاستحمام اصبحت رائجة اذ نرى ان معظم النجمات اصبحن يخضعن لجلسات تصوير في هذا المكان.، إلّا أنّها تعرّضت للكثير من الانتقادات بسبب ما وصفه المتابعون بالجرأة.وعلقت شمس على الصورة وكتبت: “العلاقات تنتهي بالشعور مو بالبلوك ” وقد وافقها كثر على هذه النظرية ان البلوك على السوشيل ميديا لا تعني ان العلاقة او الحب انتهى بل انه ينتهي بالاحساس والشعور.

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