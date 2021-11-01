شاهد .. صديقة طفولة ياسمين صبري تفجر مفاجأة بشأن أزمتها مع والدها.

انت الان تتابع خبر صديقة طفولة ياسمين صبري تفجر مفاجأة بشأن أزمتها مع والدها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات التريند على موقع جوجل العالمي، الساعات الاخيرة، وذلك بعد الحرب الكلامية الناشبة بينها وبين والدها.

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من جانبها، كشفت لبنى عروس صديقة طفولة الفنانة ياسمين صبري، تفاصيل جديدة عن علاقتها بوالدها، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”.

وكتبت لبنى: ” أنا حاسة بغضب شديد جدا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي إنت مين، إنت كنت فين، إنت جيبت عربية هههههه، إنت صرفت عليها جنيه إنت تعرف إيه عنها”.

وأضافت: “إنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجه في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجه، إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي”.

وتابعت: “ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر کریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت أن ليك أولاد، لما بقت مشهوره، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده أنا أفتكر اللي كام مره اللي شفتك فيهم، کنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق، قام والد ياسمين صبري ، بتصرف غريب تجاه ابنته بعد نشر مجموعة من الصور القديمة لخطوبتها الأولى، وكتب منشوره الذي هاجمه فيه ابنته بعد تصريحاتها الأخيرة التي أنكرت معرفتها به وعدم وجود علاقة بينهم.

حيث قام بحذف الصور التي نشرتها من الخطوبة الأولى لابنته الفنانة ياسمين صبري، بعدما كان قد نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”فيسبوك”، وعلق قائلا:” بعد ما سمعت اكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟97732850