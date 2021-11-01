شاهد .. الراقصة صافيناز.. تكشف مناطقها الحساسة بطريقة جلوسها التي أخجلت المتابعين !

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز.. تكشف مناطقها الحساسة بطريقة جلوسها التي أخجلت المتابعين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة صافيناز مجموعة صور لها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها وهي تجلس على أرضية سفينة مرتدية تنورة سوداء شيفون، وبلوزة تايغر شفافة،

50231824

واللافت ان صافيناز جلست بطريقة مثيرة ورفعت قدمها لتكشف ليظهر المستور، وكادت ان تكشف عن مناطقها الحساسة، وسدلت صافيناز شعرها، ووضعت مكياجا ناعما زاد من جمالها.

أثارت صافيناز غضب المتابعين الذين عبروا عن خجلهم من اطلالات صافيناز واستعراض جسدها بطريقة مثيرة، كما لفت التغيير بملامح صافيناز الانظار حيث بدت بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجميع، ما يوضح خضوعها لعمليات تجميل، وخاصة شفتيها وخدودها.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو كانت قد نشرته الراقصة ​صافيناز عبر الانستغرام،​ وظهرت فيه ترقص على وقع أنغام أغنية شعبية، مرتدية بدلة رقص مكشوفة، لكن ما أثار تفاعل المتابعين احد الرجال الحاضرين الى جانبها، ونظرته على مفاتنها بطريقة غريبة عندما كانت تهز بجسدها.50231824