انت الان تتابع خبر ( داري على شمعتك تضي ) الفنانة هنادي مهنا وحكاية بدون ضمان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

تحدثت النجمة المصرية هنادي مهنا عن النجاح الذي حققته من خلال حكاية "بدون ضمان" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وأكدت أنها كانت متوقعة أن العمل سيجذب الجمهور المشاهد له وخصوصاً الفتيات.

وقالت مهنا إن الشخصية التي جسدتها موجودة على أرض الواقع وكافة القصص التي تم طرحها خلال أحداث المسلسل حقيقية، كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة هاجر أحمد التي شاركتها بطولة العمل، وأوضحت أنهما لم تكونا أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن تتقابلا أثناء تصوير العمل.26016265

كما روت أول مشهد جمع بينهما وكان في المستشفى وأبدت إعجابها الشديد بأداء هاجر له، وأوضحت أن حالتها الصحية أصبحت جيدة الآن بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ودخلت على أثرها المستشفى.

وبسؤالها عن أعمالها الفنية المقبلة ردت بالمثل المصري المعروف "داري على شمعتك تضيء"، وأشارت إلى أنها لا ترحب بفكرة الإعلان عن أي أعمال جديدة إلا بعد التعاقد عليها والبدء في تصويرها.

وعن زوجها الفنان أحمد خالد صالح؛ علقت: "نأخذ رأي بعضنا في الأعمال المعروضة علينا، كما آخذ رأي والدي هاني مهنا".

وكشفت عن الشيء الذي تعلمته من والدها، كما حكت عن موقف تعلمت منه منذ طفولتها وما زالت تحتفظ به إلى الآن.

وتطرقت في الحديث عن كيفية توازنها بين العمل والاهتمام بزوجها وبيتها، وقالت: "يجب ألا يطغى أي منهما على الآخر، والموضوع صعب خصوصاً مع مهنة التمثيل ولكنني أحرص على ذلك دائماً".26016265