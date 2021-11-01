شاهد .. مذيعة قناة الجزيرة ؛؛ الجميلة إيمان عياد ؛؛ نسيت أنها على الهواء مباشرة .. وهذا ما فعلته مع زميلها (فيديو محرج للغاية)

انت الان تتابع خبر مذيعة قناة الجزيرة ؛؛ الجميلة إيمان عياد ؛؛ نسيت أنها على الهواء مباشرة .. وهذا ما فعلته مع زميلها (فيديو محرج للغاية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مذيعة قناة “الجزيرة” إيمان عياد في موقف طريف، إثر نسيانها اسم زميلها حمزة الراضي، مقدم نشرات أخبار الرياضة.

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عيّاد وخلال نقلها الحديث إلى زميلها الراضي، صمتت لحظة لنسيانها اسم زميلها، قبل أن يتدارك الأخير الموقف بقوله “نسينا أن نكتب الاسم.وهو ما دفعهما للضحك.

ونشرت عيّاد تعليقات طريفة وردتها حول المقطع في حسابها على “إنستغرام” ، .

فيما كشف الراضي أن زميليه محمود مراد وعثمان آي فرح، أخطأا سابقا في ذكر اسمه، إذ ناداه أحدهما على الهواء باسم “أحمد. فيما رده الآخر بقول “حازم”.

وتساءل: “ألهذه الدرجة اسمي صعب؟”.

كما المذيعة السودانية في قناة “الجزيرة” نانسي محجوب، علقت بموقف طريف متعلق بحمزة الراضي. إذ ذكرت أن أحد زملائها عندما أراد تسلّم دفة الكلام عنها في النشرة. قال لها: “شكرا حمزة”، وذلك بناء على الاسم المكتوب أمامه خطأ على الشاشة.

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