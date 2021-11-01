شاهد .. بطريقة صادمة وبإطلالتها الصاخبة.. الشبان يتجمهرون حول رهف القحطاني وسط شوارع الرياض!!

انت الان تتابع خبر بطريقة صادمة وبإطلالتها الصاخبة.. الشبان يتجمهرون حول رهف القحطاني وسط شوارع الرياض!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت المدونة السعودية يرهف القحطان، مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات وثقت فيه تواجدها في احد الأماكن العامة في العاصمة الرياض، وتجمهر عدد من الشباب السعودي حولها بطريقة لافتة، وظهرت القحطاني وهي تلتقط صوراً مع بعض الأشخاص، وتحتضن بعض الأطفال الذين التقطت لها صوراً معهم.

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وتبادلت رهف القحطاني وعدداً من المتواجدين التحية، ورحبوا بها بشدة، والتقطوا لها الصور والفيديوهات ونشروها عبر حساباتهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها هند القحطاني الضجة في الأماكن العامة، حيث تسببت في إغلاق محل تجاري في المملكة العربية السعودية بسبب تجمع الشباب حولها،

في وقت سابق، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه رهف القحطاني، داخل أحد المحلات التجارية في السعودية، بينما تطلب من صاحب المحل التجاري إغلاق بابه نتيجة تجمع عدد كبير من الشباب خلف الباب للمحل.33744187