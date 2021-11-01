انت الان تتابع خبر الفنانة ياسمين صبري في حالة نفسية سيئة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين صبري أنها غاضبة ومستاءة للغاية مما فعله والدها خلال الفترة الأخيرة عبر حساباته الشخصية في السوشال ميديا، وتحدثه في العديد من الأمور الشخصية التي تجمع بينهما على الملأ دون التفكير في مدى تأثير ذلك عليها.

وصرح المصدر المقرب قائلا: "تصرف والد ياسمين صبري جعل الفنانة في حالة نفسية سيئة خصوصا أنها لم تكن تتوقع أن من سيحاربها سيكون والدها، كما أنها لا تحب الحديث عن الأمور الشخصية والمشاكل الأسرية المتعلقة بوالدها على الملأ، ولا تعرف ما النتيجة التي سيصل إليها في النهاية بعدما فضح تلك الأمور للجمهور". 13020754

وأضاف المصدر: "كان من الأفضل أن يتحدث والد ياسمين معها بشكل مباشر أو يدخل وسطاء بينهما من الأقارب لو كان يريد أن يحل الخلافات الموجودة أو يقرب المسافات، لكن ما فعله بالتأكيد زاد من الفجوة بينه وبينها وقطع كل روابط الوصل التي ربما كان يمكن أن تقترب لو الأمور أخذت مسارا آخر غير الذي حدث".

وصرحت ياسمين صبري لوسائل إعلامية بعدها أن علاقتها منقطعة بوالدها منذ سنوات طويلة، ليخرج والدها من جديد ويكذبها، مؤكدا أنه كان موجودا معها في مراحل تعليمها المختلفة وحتى زيجتها الأولى، وبعدها كشف عن صور الخطوبة الأولى لها وأكد أنها انفصلت عنه بسبب والدتها.13020754