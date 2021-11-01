انت الان تتابع خبر بحركات مفاجئة: الفنانة احلام تفاجى الجميع بتغير كبير وإطلالة لفتت أنظار الكثير.. والجمهور شبهها بهيفاء وهبي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

استعرضت النجمة أحلام الشامسي عطرها الجديد الذي أطلقته أخيراً في بوتيكها وحرصت على الترويج له من خلال مقاطع فيديو على السوشيال ميديا، ولكنها فاجأت الجميع بتغيّر كبير في ملامحها.

وظهرت النجمة الاماراتية بإطلالة متكاملة بمكياج سموكي قوي يبرز جمال عينيها مع عدسات لاصقة ملونة ورموش اصطناعية كثيفة، وحرصت على رسم شفاهها لتبدو أكبر حجماً، وأظهرت قارورة العطر الجديد التي بدت فخمة ويطغى عليها اللون الذهبي.66004614

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغيّر الكبير في شكل أحلام، واعتبر العديد منهم أنها باتت تشبه الاعلامية حليمة بولند، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحاول تقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لناحية المكياج والألوان وكذلك الدلع والحركات، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا باطلالتها وتجددها الدائم.

وعلقت أحلام على المقاطع بالترويج للعطر وكتبت: "استعدوا لعطري نور جيهان من سحر الهند العريق مكون من ورود هندية خاصة تم اعدادها خصيصا من قديم الازمان مع العود والمسك والزهور الهندية".

وتابعت: "من هي الملكة نور جيهان؟ هي ضوء العالم هي زوجه الامبراطور جيهانجير كانت واحده من أفتن واجمل النساء في عصرها، كانت واسعه الصيت بحبها للحدائق واهتمامها بالانواع النادرة من الزهور كانت تتمتع بمهارة الصيد من على ظهر الفيلة ومنحت امتيازات لم يتمتع بها أحد من قبلها أو بعد كان الشخص الوحيد الآخر المصرح له باستخدام ختم الإمبراطور".

وأضافت: "حتى انها حُفر اسمها على العملات المعدنية يمكنك ان تشم رائحه عطرها في هذا العطر الفاخر المعتق في متاحف الهند وبقوة".66004614