شاهد .. الغندورة لقاء الخميسي.. بإطلالة خادشة مع زوجها على واحدة ونص والرياح تكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر الغندورة لقاء الخميسي.. بإطلالة خادشة مع زوجها على واحدة ونص والرياح تكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة.

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وظهرت لقاء الخميسي من كواليس أحد أعمالها، مما نال إعجاب متابعيها ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل “إجازة مفتوحة” من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون

كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين87044659