شاهد .. اتفرج صدر هيفاء وهبي يخرج من فستانها في اقوى مشهد إغراء ومتابع سعودي ينفجر بردة فعله

انت الان تتابع خبر اتفرج صدر هيفاء وهبي يخرج من فستانها في اقوى مشهد إغراء ومتابع سعودي ينفجر بردة فعله والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل، والصفحات الفنية التي تهتم بإطلالات الفنانات والمشاهير والتي تثير الجدل غالبا، صورا لهيفاء وهبي بعدة اطلالات، منها ما هو قديم اثارت ضجة في وقتها، وصور جديدة انتشرت مؤخرا عبر حسابها في انستغرام.

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ومن بين الصور المتداولة لهيفاء وهبي، نشر متابع سعودي يدعى "فهد الدوسري"، صورة جريئة جدا للفنانة هيفاء وهبي، وهي مرتدية فستانا لامع وكأنه كريستال، بفتحة صدر كبيرة حتى كاد ان يخرج صدرها من الفستان، في احد الحفلات، وعلق المتابع على الصور قائلا: "ملكة الأناقة والجمال هيفاء وهبي، فجرتي مشاعري بمفاتنك وانوثتك، لو تتزوجيني ليوم واحد ما يهم اموت بعدها".

فجّر المتابع السعودي الردود من قبل المتابعين، الذين أثنوا على كلامه بإعتبار هيفاء وهبي ملكة الجمال والاناقة، وجميع الرجال يتمنون الزواج بها، بينما انتقده البعض على هذا التعليق، مؤكدين ان الفن والموهبة ارقى من الجمال الجسدي.

هذا وكانت قد أثارت هيفاء وهبي الجدل مؤخرا بعد نشر صور لها عبر الانستغرام، مكشوفة الصدر والفخذين بفستان جريئ جدا، وما زاد من الضجة، تعليق معتصم النهار على صورة هيفاء وهبي، الذي وضع لها رموز قلوب.

يتعذر( )عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا الكرام55824557