شاهد .. مودل روز تخرج من صمتها.. وتقلب الطاولة على طليقها وتكشف المستور بتفاصيل مثيرة!

انت الان تتابع خبر مودل روز تخرج من صمتها.. وتقلب الطاولة على طليقها وتكشف المستور بتفاصيل مثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عُرضت منذ ساعات الحلقة المنتظرة لـ مودل روز مع اليوتيوبر أنس بوخش والذي اعتاد على استضافة الجمهور عبر برنامجه الذي يتم عرضه من خلال منصة يوتيوب.

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وتحدثت مودل روز عن المشاكل الكثيرة في حياتها والتي على رأسها قضية طلاقها والتي ما تزال عالقة في المحاكم إلى يومنا الحالي. روز تحدثت عن اتهامات زوجها لها بأنها تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول إضافةً إلى كونها سارقة.

واستغربت روز هذه التصريحات وعلقت أنها من المستحيل أن تفعل ذلك أما حول موضوع السرقة فقد أطلقت تصريح صادم حول كونها هي من كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات، وأثبتت ذلك من خلال إصرار الشاب على رفع دعوى الطلاق في المحاكم الأمريكية والتي تجبر الطرف الأغنى على إعطاء نصف ممتلكاته للطرف الثاني.

وتابعت مودل روز بأنها عندما قررت الانفصال عنه لم ترغب أن تتركه من دون أي شيء فقدمت له مبلغ مالي وقررت دفع أقساط سيارته إضافةً إلى تسديد إيجار منزله لحد ما يستطيع أن يجد وظيفة بعد أن تركه عمله في القنصلية. روز تابعت أن الرد كان صادماً لها عندما طالب بنصف ثروتها مما جعلها تتراجع وقتها،

وتابعت أنها لم ترغب أن تنهي عشرة 8 سنوات بهذه الطريقة خاصةً علاقته بأهلها، روز ختمت حديثها بأنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم وتأمل بأن يصدر قريباً.

طليق مودل روز يهاجمها!

طليق روز كان قد أطل على الجمهور وهاجم روز ضمن إتهامات كان من بينها بالسرقة ومحاولة توريطه في قضية عن طريق الإدعاء عليه بالإعتداء على صديقها مثلي الجنس، واثارت تصريحات الشاب جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي.54418090